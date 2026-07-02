Bronzemedaille bei Europameisterschaft – Schweinfurter VIDENIN DOJO überzeugt auf internationaler Bühne

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SCHWEINFURT / POLEN – Mit einer Bronzemedaille sowie zwei vierten Plätzen hat das VIDENIN DOJO Schweinfurt bei der Europameisterschaft in Polen starke Leistungen gezeigt. Knapp 500 Athletinnen und Athleten aus zahlreichen europäischen Ländern nahmen an dem hochklassig besetzten Turnier teil.

Für das beste Ergebnis aus Schweinfurter Sicht sorgte die zehnjährige Lena Videnin. In einem starken Teilnehmerfeld kämpfte sie sich bis auf das Siegerpodest vor und sicherte sich einen hervorragenden dritten Platz.

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Ebenfalls überzeugen konnte der 17-jährige Leonid Videnin. In einer Konkurrenz mit insgesamt 22 Teilnehmern gewann er mehrere Kämpfe und verpasste das Podium als Vierter nur knapp.

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Auch Nataliia Bekker (15) zeigte eine starke Leistung. In einem Teilnehmerfeld mit 16 Kämpferinnen erreichte sie ebenfalls den vierten Platz und gehörte damit zu den besten Athletinnen ihrer Klasse.

Für Marharyha Morozova (14) war die Europameisterschaft der erste internationale Wettkampf. In der Disziplin Kata präsentierte sie eine technisch saubere Leistung, musste sich jedoch bereits nach der ersten Runde der erfahreneren Konkurrenz geschlagen geben.

Mit der Bronzemedaille und mehreren Platzierungen unter den besten Vier Europas zieht das VIDENIN DOJO eine positive Bilanz. Die gezeigten Leistungen unterstreichen die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Schweinfurter Vereins. Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt den Sportlerinnen und Sportlern allerdings nicht – die nächsten Wettkämpfe stehen bereits an, die Vorbereitung läuft nahtlos weiter.