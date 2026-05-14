Brücken bauen im Zuwanderungszentrum: Einladung zum Ehrenamts- und Integrationscafé
HASSFURT – Wie gelingt ein gutes Miteinander im Landkreis? Die beiden Integrationslotsinnen Siza Zaby und Cornelia Klaus setzen auf Vernetzung und persönlichen Austausch. Am Mittwoch, den 20. Mai, öffnen sie die Türen des Zuwanderungszentrums für ein neues Begegnungsformat.
Das Ehrenamts- und Integrationscafé bietet eine Plattform für alle, die Integration im Landkreis Haßberge aktiv mitgestalten möchten – egal ob bereits erfahren oder neu interessiert.
Austausch, Vernetzung und neue Perspektiven
Das Café soll künftig zweimal im Monat als fester Anlaufpunkt dienen. Ziel ist es, neu zugezogene Menschen beim Ankommen zu begleiten und gemeinsam eine lebendige Nachbarschaft sowie berufliche Perspektiven zu entwickeln.
Wer ist eingeladen?
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Aktive Ehrenamtliche: Zum Erfahrungsaustausch und zur Vernetzung.
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Neue Helfer: Personen, die sich engagieren möchten und Einsatzmöglichkeiten suchen.
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Akteure der Region: Unternehmen, Kliniken, Vereine und Institutionen, die Teil eines starken Integrationsnetzwerks werden wollen.
Die Integrationslotsinnen begleiten den Prozess fachlich und stellen konkrete Ideen und Projekte vor, wie die gesellschaftliche Teilhabe von Zugewanderten und Asylsuchenden gefördert werden kann.
Termin und Ort
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Wann: Mittwoch, 20. Mai 2026
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Uhrzeit: 11:00 bis 16:00 Uhr
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Wo: Zuwanderungszentrum, Brüder-Becker-Straße 42, Haßfurt
Kontakt für Rückfragen
Für Informationen vorab stehen die Integrationslotsinnen gerne zur Verfügung:
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Siza Zaby: Tel. 09521 27152 | E-Mail: siza.zaby@hassberge.de
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Cornelia Klaus: Tel. 09521 277820 | E-Mail: cornelia.klaus@hassberge.de
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