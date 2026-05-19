Brücken bauen in München: Deutsch-französische Jugendbegegnung im August
SCHWEINFURT / MÜNCHEN – Eine Woche voller Kultur, Austausch und neuer Freundschaften: Der Kreisjugendring (KJR) Schweinfurt lädt Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren zu einer besonderen Begegnung mit Gleichaltrigen aus Frankreich ein. Vom 13. bis 20. August 2026 wird die bayerische Landeshauptstadt zum Ort der Völkerverständigung.
Unter dem Leitgedanken „Kulturen und Sprachenvielfalt – Brücken bauen, um Grenzen zu überwinden“ erkunden die Teilnehmenden gemeinsam München und bauen dabei spielerisch Sprachbarrieren ab.
Workshops, Sightseeing und Kulinarik
Das Programm ist vielseitig gestaltet und bietet eine Mischung aus kreativer Arbeit und Freizeitspaß:
-
Kreativ-Workshops: Kunst- und Theaterprojekte fördern die Zusammenarbeit über Sprachgrenzen hinweg.
-
Entdeckungstour: Besuche von Sehenswürdigkeiten und historischen Orten stehen ebenso auf dem Plan wie zweisprachige Führungen.
-
Sprachanimation: Durch spielerische Methoden und gemeinsame Aktivitäten wird der Austausch lebendig gestaltet.
-
Betreuung: Zweisprachige Betreuerinnen begleiten die Gruppe die gesamte Woche und unterstützen bei der Verständigung.
Die Maßnahme wird durch das Deutsch-Französische Jugendwerk sowie den Bezirk Unterfranken gefördert, um eine inklusive Teilnahme für alle Jugendlichen zu ermöglichen.
Eckdaten zur Anmeldung
Der Teilnehmerbeitrag ist bewusst niedrig gehalten, um jedem Kind die Teilnahme zu ermöglichen.
-
Termin: 13.08. bis 20.08.2026
-
Zielgruppe: Jugendliche von 12 bis 16 Jahren
-
Kosten: 155,00 € (inkl. Reise, Vollverpflegung, Unterkunft, Programm und Betreuung)
-
Anmeldeschluss: 05. Juli 2026
-
Anmeldung: Ausschließlich online unter www.kjr-sw.de
Für weitere Informationen steht Anne Oertel telefonisch unter 09721/6462036 oder per E-Mail an anne.oertel@kjr-sw.de zur Verfügung.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!