Brustkrebs-Früherkennung: Info-Veranstaltung am 24. Oktober in Gerolzhofen
SCHWEINFURT – Anlässlich des „Brustkrebsmonats Oktober“ laden die GesundheitsregionPlus Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie das Gesundheitsamt Schweinfurt zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung über Prävention und Früherkennung ein. Im Fokus steht das systematische MammaCare® Training zur Brust-Selbstuntersuchung, das als wichtige ergänzende Methode empfohlen wird.
Der „Brustkrebsmonat Oktober“ ist eine weltweite Kampagne, die auf Prävention, Früherkennung und Behandlungsmöglichkeiten aufmerksam machen soll. Laut dem DZI Erlangen erkranken in Deutschland jährlich etwa 70.000 Frauen neu an Brustkrebs, was sie zur häufigsten Krebserkrankung bei Frauen macht. Eine gesunde Lebensweise (Nichtrauchen, gesunde Ernährung, Bewegung und Alkoholverzicht) sowie die Früherkennung spielen eine entscheidende Rolle zur Senkung des individuellen Risikos und zur Steigerung der Heilungschancen.
MammaCare® Training als ergänzende Früherkennung
Die Brust-Selbstuntersuchung wird in Leitlinien als zusätzliche Methode zur Mammographie und Sonographie empfohlen. Sie trägt dazu bei, dass Frauen ihre Brust besser kennenlernen und Veränderungen früher wahrnehmen.
Um die Durchführung zu verbessern, basiert das sogenannte MammaCare® Training auf der Unterweisung durch eine speziell ausgebildete Fachkraft. In einer Einzelsitzung werden die Tastmethode, die systematische Durchführung und Hintergrundinformationen erklärt. Das Training wird von einigen Krankenkassen als Präventionskurs bezuschusst.
Kostenfreie Informationsveranstaltung in Gerolzhofen
Wer mehr über das MammaCare® Training erfahren möchte, hat dazu am Freitag, den 24. Oktober, in Gerolzhofen Gelegenheit.
In der Rüstkammer des Alten Rathauses Gerolzhofen (Marktplatz 20) bietet eine zertifizierte MammaCare®-Trainerin eine kostenfreie Informationsveranstaltung an. Teilnehmende erfahren, wann der optimale Untersuchungszeitpunkt ist und wie ein MammaCare® Kurs abläuft. Es handelt sich hierbei um eine reine Informationsveranstaltung und nicht um den eigentlichen MammaCare® Kurs.
Die Veranstaltung wird im Rahmen des Jahresschwerpunktthemas des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention organisiert.
Eine Anmeldung zur besseren Organisation ist bis zum 13. Oktober möglich:
- Online: https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.landkreis-schweinfurt.de%2Faktuelles%2Fveranstaltungen-termine
- E-Mail: gesundheitsregion@lrasw.de
- Telefonisch: 09721/55-832
