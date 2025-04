Budokan 72 Schweinfurt erfolgreich bei den Karate Süd Games in Ulm

ULM/SCHWEINFURT – Mit einer starken Delegation von zwölf Athletinnen und Athleten nahm der Budokan 72 Schweinfurt an den diesjährigen Süd Games in Ulm teil. Das internationale Kampfsportturnier gilt als fester Bestandteil im Kalender zahlreicher Nationen und versammelte in diesem Jahr rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich auf neun Kampfflächen spannende Kämpfe lieferten.

Der SCHWEINFURTER Traditionsverein war in nahezu allen Alters- und Leistungsklassen vertreten – von jungen Talenten bis hin zur Masterklasse. Die intensive Vorbereitung des Teams sowie ein ausgeprägter Teamgeist wurden mit beachtlichen Leistungen belohnt.

Besonders hervorzuheben sind die Erfolge von Marina Mauer, die in der Kategorie Kumite U16 bis 61 kg einen hervorragenden dritten Platz erreichte, sowie Sophie Pöhlmann, die sich in der Altersklasse U18 bis 59 kg ebenfalls den dritten Platz sicherte. Beide überzeugten durch taktisches Feingefühl, Durchsetzungskraft und mentale Stärke.

Auch die weiteren Vereinsmitglieder – Rainer Ludwig, Gerald Krug, Christoph Lohr, Victoria Lohr, Tom Sell, Hannes Sell, Stella Mauer, Lona Morina, Berkay Tas und Marie Stürmer – zeigten großen Einsatz und präsentierten sich dem starken internationalen Teilnehmerfeld mit sportlicher Fairness und Entschlossenheit.

„Unsere Athleten haben sich nicht nur sportlich, sondern auch menschlich als echte Botschafter unseres Vereins präsentiert“, betonte Jerome Pöhlmann vor Ort. Besonders auf internationalem Parkett sei es von Bedeutung, nicht nur Ergebnisse zu erzielen, sondern auch Erfahrungen zu sammeln und sich weiterzuentwickeln.

Die erfolgreiche Teilnahme in ULM bestätigt einmal mehr das hohe Niveau des Budokan 72 Schweinfurt. Mit zwei verdienten Podestplätzen und neuen Eindrücken kehrte das Team zurück und blickt nun motiviert auf die kommenden Herausforderungen.