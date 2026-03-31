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Bücholder Osterlauf verbindet Sport und Hilfe – Start der Aktion ‚Max hilft‘

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026
Bücholder Osterlauf verbindet Sport und Hilfe – Start der Aktion ‚Max hilft‘
Foto: 2fly4
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BÜCHOLD IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Ostersonntag, den 5. April 2026, veranstalten die DJK Büchold und die Heckeschmatzer Büchold den traditionellen Bücholder Osterlauf am örtlichen Sportheim. Die Sportveranstaltung, die ab 13:00 Uhr beginnt, bietet Strecken über 3,5 Kilometer für Kinder sowie 7,2 Kilometer für Erwachsene und richtet sich an Läufer, Jogger sowie Nordic Walker gleichermaßen.

Neben dem sportlichen Wettbewerb steht die diesjährige Auflage im Zeichen der neu ins Leben gerufenen Spendenaktion „Max hilft“. Die Initiatoren der Heckeschmatzer erinnern damit an den kleinen Max Winkler, der 2025 mit einem seltenen Gendefekt zur Welt kam und nach drei Monaten verstarb. Die Aktion sammelt über das gesamte Jahr hinweg Spenden, die zu gleichen Teilen der „Bärenfamilie“ in Kahl am Main sowie dem Kinderpalliativteam Unterfranken des Malteser Hilfsdienstes zugutekommen, um deren wertvolle Arbeit für betroffene Familien zu unterstützen.

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Für die Teilnehmer und Besucher wird am Sportheim ein Rahmenprogramm mit Bewirtung, einer Hüpfburg und einer Osternestsuche für Kinder angeboten. Die Anmeldung erfolgt unkompliziert direkt vor Ort gegen eine Startgebühr von 3,00 Euro, wobei Umkleiden, Duschen und Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Veranstalter hoffen auf eine rege Teilnahme, um gemeinsam ein Zeichen der Gemeinschaft zu setzen und den guten Zweck zu fördern.

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Weitere Informationen zum Lauf und zur Spendenaktion finden Interessierte unter:

www.djk-buechold.de

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