Bürger setzen klares Zeichen: Schulstandort Unterspiesheim bleibt favorisiert

KOLITZHEIM – Erneutes Bürgerbegehren für Schulstandort Unterspiesheim

Am heutigen Montag wurden der Gemeinde Kolitzheim 714 Unterschriften für den Bau der zentralen Grundschule in Unterspiesheim übergeben. Innerhalb von 48 Stunden wurde die erforderliche Mindestanzahl von 450 Unterschriften um knapp 60 % übertroffen. Nur wenige Tage nach dem Beschluss des Gemeinderats setzen die Bürger erneut ein klares Zeichen für den Standort Unterspiesheim. Bereits im März 2023 hatte eine basisdemokratische Entscheidung mit großer Mehrheit diesen Standort bestätigt.

Sachliche Argumente weiterhin gültig

Die für Unterspiesheim sprechenden Argumente bleiben bestehen. Rund eine Million Euro wurde bereits in den Abriss der alten Schule investiert, während eine alternative Nutzung des Geländes ungewiss wäre. Die Variante Herlheim bringt hingegen erhebliche Nachteile mit sich, darunter eine kleinere Sporthalle, eine aufwendige Verkehrserschließung mit notwendigem Wendehammer und die zusätzliche Versiegelung von Flächen. Zudem wurden die zusätzlichen Erschließungskosten in den bisherigen Bewertungen der Gemeinde nicht ausreichend berücksichtigt.

Schnelle Unterschriftensammlung zeigt breiten Rückhalt

Innerhalb kürzester Zeit kamen 714 Unterschriften aus allen acht Ortsteilen zusammen – ein klares Zeichen für das übergreifende Interesse der Bevölkerung. Unterstützer fanden sich aus allen Altersgruppen zwischen 18 und 88 Jahren. Dass die Zahl noch höher hätte ausfallen können, steht außer Frage, doch um Verzögerungen zu vermeiden, wurde die Sammlung bewusst frühzeitig beendet.

Mit dieser raschen Reaktion haben die Bürger der Gemeindeverwaltung ausreichend Zeit gegeben, das Thema auf die Tagesordnung der Sitzung am 25. März zu setzen. Die Initiatoren hoffen, dass der Gemeinderat das Bürgerbegehren annimmt, um einen erneuten, kostenintensiven Bürgerentscheid zu vermeiden. Die eingesparten Mittel könnten direkt in den Schulbau oder andere notwendige Projekte fließen.

Vertrauensverlust in politische Entscheidungsträger

Während der Unterschriftensammlung wurde vielfach Unmut über die Entscheidungsfindung im Gemeinderat geäußert. Viele Bürger empfinden die Verzögerungen als unnötig und erwarten eine schnelle Umsetzung des mehrheitlichen Bürgerwillens.

Die Initiatoren danken allen Unterstützern für ihr Engagement und ihr Interesse an diesem zukunftsweisenden Thema. Bildung ist eine Investition in die Zukunft – und die Menschen in Kolitzheim haben erneut gezeigt, dass sie aktiv für eine nachhaltige Entscheidung eintreten.