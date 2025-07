Bürgerinitiative Bergrheinfeld e. V.: Milliardengrab SuedLink! Wer soll das bezahlen?

OERLENBACH – Ministerpräsident Markus Söder sowie die Bundesministerinnen Katharina Reiche und Dorothee Bär werden am Freitag, den 25. Juli 2025, in Oerlenbach erwartet. Anlass ist der symbolische Spatenstich zum Baubeginn des Südlink-Projekts in Bayern. Eingeladen hat der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW. Die Veranstaltung findet an der Wilhelm-Hegler-Halle statt.

Gleichzeitig rufen die Bürgerinitiativen „Bergrheinfeld e.V.“ sowie „A7 Stromtrasse NEIN e.V.“ aus Wasserlosen zu einer Mahnwache auf. Sie beginnt um 11.00 Uhr direkt vor Ort – als Zeichen des Protests gegen den aus ihrer Sicht überdimensionierten und überteuerten Netzausbau.

Die Kritik der Initiativen richtet sich insbesondere gegen die zugrunde liegenden Annahmen im Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur. Laut Aussage der Beteiligten sei der Stromverbrauch in Deutschland seit Jahren rückläufig – entgegen den Prognosen. Dennoch werde ein Netzausbau in einer Größenordnung von rund 500 Milliarden Euro vorangetrieben, um sämtliche Strommengen ins Netz aufnehmen zu können.

„Läuft hier etwas gewaltig aus dem Ruder?“ fragen die Vertreter der Bürgerinitiativen und verweisen unter anderem auf den Beitrag „Im Netz verfangen“ von Dr. Werner Neumann (BUND) und Aribert Peters (Bund der Energieverbraucher). Der Strompreis steige, staatliche Mittel seien knapp – letztlich zahlten Haushalte und Unternehmen die Rechnung.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die technische Umsetzung. Der SuedLink funktioniere nur als durchgängige Leitung von Nord nach Süd. Obwohl für den bayerischen Abschnitt ein Planfeststellungsbeschluss vorliegt, gebe es weiterhin Grundstücke ohne Eintrag einer Grunddienstbarkeit. Teilweise bestehe sogar ein Betretungsverbot. Auch eine vollständige Ausführungsplanung fehle bislang.

Massive Umweltschäden befürchtet

Laut Aussagen der Initiativen entstehen durch die Bauarbeiten, wie etwa Spülbohrungen mit Bentonit, erhebliche Schäden an Natur, Wasser und landwirtschaftlichen Flächen. Diese würden bislang zu wenig berücksichtigt. Man kritisiere nicht den Ausbau generell, sondern die aktuelle Dimension und Zentralisierung des Netzes.

Forderung nach Alternativen

Statt auf teure Hochspannungs-Gleichstromtrassen wie SuedLink zu setzen, fordern die Bürgerinitiativen ein dezentrales Versorgungssystem mit Bürgerenergiegenossenschaften, netzdienlichen Speichern und dem gezielten Ausbau der Verteilnetze. Dies sei kostengünstiger, nachhaltiger und sozial gerechter.

Fazit der Initiativen:

SuedLink sei weder finanziell tragbar noch technisch umsetzbar.

Ein dezentrales Energiesystem müsse in die politische Diskussion eingebracht werden.

Die Bürgerinitiativen fordern eine grundlegende Neuplanung des Netzausbaus.