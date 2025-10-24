Bürgermeister Rottmann lud zu Stadt-Umland-Gesprächen
SCHONUNGEN / LÖFFELSTERZ – Im Schonunger Ortsteil Löffelsterz fand am Golfclub das turnusmäßige „Gipfeltreffen“ der Stadt-Umland-Gespräche statt. Die Bürgermeister der angrenzenden Kommunen trafen sich zum Austausch über die drängendsten regionalen Herausforderungen, wie die Gesundheitsversorgung, den ÖPNV, die Entwicklung des Gewerbeparks Conn und Fragen zur Maxbrücke in Schweinfurt.
Gastgebender Bürgermeister Stefan Rottmann (Schonungen) betonte: „Die Stadt-Umland-Gespräche sind ein wichtiges Format, um unsere Region gemeinsam voranzubringen. Nur gemeinsam geht’s.“ Angesichts der Transformation und des Umbaus in der regionalen Industrie seien die Herausforderungen groß und betreffen auch die Nachbarkommunen. Ziel des Austauschs sei es, ein kollegiales Verhältnis zu entwickeln, um vertrauensvoll zum Wohle der Region zusammenzuarbeiten.
Zu den Teilnehmern gehörten unter anderem Landrat Florian Töpper, Oberbürgermeister Sebastian Remelé (vermutlich das letzte Treffen in dieser Konstellation vor seinem Ausscheiden), Bürgermeister Christian Keller (Grafenrheinfeld), Bürgermeister Oliver Schulze (Sennfeld), Bürgermeisterin Bettina Bärmann (Niederwerrn) und Bürgermeister Johannes Grebner (Üchtelhausen).
Die Gäste wurden von Golfclub-Präsident Adolf Aschenbrenner und Volker Nicklaus willkommen geheißen, die einen Überblick über die 18-Loch-Anlage gaben. Der Club zählt mittlerweile etwa 1.200 Mitglieder. Zum Abschluss der Gespräche trugen sich die teilnehmenden Bürgermeister ins Goldene Buch Schonungens ein.
