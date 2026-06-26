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Bürgerservice Schweinfurt: Nächste Freitage bereits ab 13 Uhr geschlossen
A N Z E I G E
SCHWEINFURT – Aufgrund der aktuellen Hitzebelastung sowie aus betrieblich-organisatorischen Gründen passt der Bürgerservice im Rathaus an den kommenden Freitagen seine Öffnungszeiten an.
Die geänderten Öffnungszeiten
Der Bürgerservice schließt an folgenden Tagen bereits um 13:00 Uhr:
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Freitag, 26. Juni 2026 (aufgrund der hohen Temperaturen)
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Freitag, 3. Juli 2026 (aus betrieblich-organisatorischen Gründen)
Hinweis für Bürgerinnen und Bürger
A N Z E I G E N
Besucherinnen und Besucher werden gebeten, diese geänderten Zeiten bei ihrer Planung – etwa für die Beantragung oder Abholung von Ausweisdokumenten sowie für die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen – zu berücksichtigen.
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A N Z E I G E
Das Team des Bürgerservice bittet um Verständnis für diese kurzfristige Anpassung.
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