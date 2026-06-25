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Bürgerservice Schweinfurt: Nächste Freitage bereits ab 13 Uhr geschlossen

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Bürgerservice Schweinfurt: Nächste Freitage bereits ab 13 Uhr geschlossen
Foto: Pexels / Kaique
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SCHWEINFURT – Aufgrund der aktuellen Hitzebelastung sowie aus betrieblich-organisatorischen Gründen passt der Bürgerservice im Rathaus an den kommenden Freitagen seine Öffnungszeiten an.

Die geänderten Öffnungszeiten

Der Bürgerservice schließt an folgenden Tagen bereits um 13:00 Uhr:

Hinweis für Bürgerinnen und Bürger

A N Z E I G E N
Verstrickt und zugenäht
Newsallianz

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, diese geänderten Zeiten bei ihrer Planung – etwa für die Beantragung oder Abholung von Ausweisdokumenten sowie für die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen – zu berücksichtigen.

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Das Team des Bürgerservice bittet um Verständnis für diese kurzfristige Anpassung.


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