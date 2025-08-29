Bürgersprechstunde der Dritten Bürgermeisterin am 03. September
SCHWEINFURT – Die nächste Bürgersprechstunde mit Bürgermeisterin Ayfer Rethschulte findet am Mittwoch, dem 3. September, statt. Bürgerinnen und Bürger haben an diesem Tag die Möglichkeit, ihre Anliegen persönlich mit der Bürgermeisterin zu besprechen. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch zwingend erforderlich, um den Ablauf zu koordinieren.
Die Sprechstunde wird von 14:00 bis 16:00 Uhr im Dienstzimmer der Bürgermeisterin abgehalten. Dieses befindet sich unter der Zimmernummer 215 im 2. Stock des Rathauses, der Eingang erfolgt über Zimmer 217.
Für die Anmeldung ist eine telefonische Terminvereinbarung unter der Nummer 09721 51-2102 möglich. Dabei muss bereits das Thema genannt werden, das besprochen werden soll. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!