Bürgersprechstunde der Dritten Bürgermeisterin am 25. Februar
SCHWEINFURT – Am Mittwoch, den 25. Februar, lädt die Dritte Bürgermeisterin Ayfer Rethschulte von 14:00 bis 16:00 Uhr zu ihrer nächsten Bürgersprechstunde im Rathaus ein. Du findest sie in ihrem Dienstzimmer Nr. 215 im zweiten Stock, wobei der Zugang über das Zimmer Nr. 217 erfolgt.
Damit die Sprechstunde besser koordiniert werden kann, ist eine vorherige Anmeldung unter Nennung deines Themas zwingend erforderlich. Du kannst dich ab sofort telefonisch über das Vorzimmer der Bürgermeisterin unter der Nummer 09721 51-2102 für einen Termin registrieren.
