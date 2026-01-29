Bürgersprechstunde der Zweiten Bürgermeisterin am 02. Februar
SCHWEINFURT – Bürgermeisterin Sorya Lippert lädt am Montag, den 2. Februar 2026, zu ihrer nächsten Bürgersprechstunde im Rathaus ein. Von 14:00 bis 16:00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, ihre Anliegen persönlich in Zimmer 216 vorzubringen. Um eine strukturierte Planung zu gewährleisten, ist für die Teilnahme eine vorherige Anmeldung unter Angabe des jeweiligen Gesprächsthemas zwingend erforderlich.
Die Anmeldung erfolgt über das Vorzimmer der Bürgermeisterin unter der Telefonnummer 09721 51-2102. Der Zugang zum Dienstzimmer im zweiten Stock ist über das Zimmer 217 möglich. Dieses Gesprächsangebot bietet eine direkte Schnittstelle zwischen der Stadtverwaltung und der Schweinfurter Bevölkerung, um aktuelle Themen oder individuelle Anliegen im persönlichen Dialog zu klären.
