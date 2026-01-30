Auto IU

Bürgersprechstunde der Zweiten Bürgermeisterin am 02. Februar

30. Januar 2026Letztes Update 30. Januar 2026
Bürgersprechstunde der Zweiten Bürgermeisterin am 02. Februar
Foto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – Bürgermeisterin Sorya Lippert lädt am Montag, den 2. Februar 2026, zu ihrer nächsten Bürgersprechstunde im Rathaus ein. Von 14:00 bis 16:00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, ihre Anliegen persönlich in Zimmer 216 vorzubringen. Um eine strukturierte Planung zu gewährleisten, ist für die Teilnahme eine vorherige Anmeldung unter Angabe des jeweiligen Gesprächsthemas zwingend erforderlich.

Die Anmeldung erfolgt über das Vorzimmer der Bürgermeisterin unter der Telefonnummer 09721 51-2102. Der Zugang zum Dienstzimmer im zweiten Stock ist über das Zimmer 217 möglich. Dieses Gesprächsangebot bietet eine direkte Schnittstelle zwischen der Stadtverwaltung und der Schweinfurter Bevölkerung, um aktuelle Themen oder individuelle Anliegen im persönlichen Dialog zu klären.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

30. Januar 2026Letztes Update 30. Januar 2026

Mehr

Erwischt: Festnahme nach Callcenterbetrug – Angebliche Polizeibeamtin in Haft

30. Januar 2026
Im Dienstbereich der Polizei Hassfurt hatte man gut zu tun: Einbrecher, Unfallflüchtige, Unfälle, Fahrrad- und Zigarettendiebe

Im Dienstbereich der Polizei Hassfurt hatte man gut zu tun: Einbrecher, Unfallflüchtige, Unfälle, Fahrrad- und Zigarettendiebe

30. Januar 2026

Tragisch: 16-Jähriger verstirbt in Würzburg nach Einnahme von verschreibungspflichtigem Opiat – Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

30. Januar 2026
Unglaublich: Fahrzeug rollt 100 Meter ohne Fahrer durch die Gegend

Unglaublich: Fahrzeug rollt 100 Meter ohne Fahrer durch die Gegend

30. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)