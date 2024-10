Bürgersprechstunde der Zweiten Bürgermeisterin Schweinfurt am 04. November

SCHWEINFURT – Die nächste Bürgersprechstunde mit Bürgermeisterin Sorya Lippert findet am Montag, den 04. November, in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sie hierfür in ihrem Dienstzimmer Nr. 216 im 2. Stock des Rathauses (Eingang über Zimmer Nr. 217) aufsuchen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist eine vorherige Anmeldung unter Angabe des besprechenden Themas notwendig. Die Anmeldung ist ab sofort über das Vorzimmer der Bürgermeisterin unter der Telefonnummer 09721 51-2102 möglich.