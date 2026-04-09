Auto IU
Bürgersprechstunde im Rathaus: Sorya Lippert lädt zum persönlichen Austausch
SCHWEINFURT – Bürgermeisterin Sorya Lippert bietet am Montag, den 13. April, erneut die Gelegenheit zum direkten Dialog. In der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr steht sie Bürgerinnen und Bürgern für ihre Anliegen und Themen zur Verfügung.
Die Sprechstunde findet im Rathaus der Stadt Schweinfurt statt. Interessierte finden die Bürgermeisterin im zweiten Stock in ihrem Dienstzimmer Nr. 216. Der Zugang erfolgt über das Zimmer Nr. 217.
Anmeldung vorab erforderlich
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und Wartezeiten zu minimieren, ist eine vorherige Anmeldung unter Nennung des konkreten Besprechungsthemas zwingend notwendig. Termine können ab sofort über das Vorzimmer der Bürgermeisterin vereinbart werden.
Das könnte Dich auch interessieren:
Kontakt für die Anmeldung:
-
Telefon: 09721 51-2102
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!