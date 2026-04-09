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Bürgersprechstunde im Rathaus: Sorya Lippert lädt zum persönlichen Austausch

9. April 2026Letztes Update 9. April 2026
Bürgersprechstunde im Rathaus: Sorya Lippert lädt zum persönlichen Austausch
Foto: Stefan Pfister
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SCHWEINFURT – Bürgermeisterin Sorya Lippert bietet am Montag, den 13. April, erneut die Gelegenheit zum direkten Dialog. In der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr steht sie Bürgerinnen und Bürgern für ihre Anliegen und Themen zur Verfügung.

Die Sprechstunde findet im Rathaus der Stadt Schweinfurt statt. Interessierte finden die Bürgermeisterin im zweiten Stock in ihrem Dienstzimmer Nr. 216. Der Zugang erfolgt über das Zimmer Nr. 217.

Anmeldung vorab erforderlich

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Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und Wartezeiten zu minimieren, ist eine vorherige Anmeldung unter Nennung des konkreten Besprechungsthemas zwingend notwendig. Termine können ab sofort über das Vorzimmer der Bürgermeisterin vereinbart werden.

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Kontakt für die Anmeldung:

  • Telefon: 09721 51-2102

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