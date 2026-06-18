Auto IU

Bürgersprechstunde mit dem Landtagsabgeordneten Paul Knoblach

18. Juni 2026Letztes Update 18. Juni 2026
Bürgersprechstunde mit dem Landtagsabgeordneten Paul Knoblach
Foto: Lisa-Marie-Kaspar
ANZEIGE
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Der Landtagsabgeordnete Paul Knoblach (Bündnis 90/Die Grünen) bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern erneut die Möglichkeit zum direkten Austausch.

Termin und Ort

Details zur Teilnahme

Die Sprechstunde ist als offenes Format angelegt, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Paul Knoblach steht in diesem Zeitraum persönlich zur Verfügung, um Anliegen, Fragen oder Anregungen der Bevölkerung entgegenzunehmen.

ANZEIGEN
Rowdy-River Raf-Race
Doggenclub

Sollte es Ihnen am genannten Termin nicht möglich sein, das Regionalbüro zu besuchen, besteht wie gewohnt die Option, über das Abgeordnetenbüro einen individuellen Gesprächstermin zu vereinbaren.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

ANZEIGE
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

18. Juni 2026Letztes Update 18. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)