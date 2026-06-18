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Bürgersprechstunde mit dem Landtagsabgeordneten Paul Knoblach
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SCHWEINFURT – Der Landtagsabgeordnete Paul Knoblach (Bündnis 90/Die Grünen) bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern erneut die Möglichkeit zum direkten Austausch.
Termin und Ort
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Datum: Freitag, 19. Juni 2026
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Uhrzeit: 16:00 bis 17:00 Uhr
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Ort: Regionalbüro Paul Knoblach, Markt 4, 97421 Schweinfurt
Details zur Teilnahme
Die Sprechstunde ist als offenes Format angelegt, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Paul Knoblach steht in diesem Zeitraum persönlich zur Verfügung, um Anliegen, Fragen oder Anregungen der Bevölkerung entgegenzunehmen.
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Sollte es Ihnen am genannten Termin nicht möglich sein, das Regionalbüro zu besuchen, besteht wie gewohnt die Option, über das Abgeordnetenbüro einen individuellen Gesprächstermin zu vereinbaren.
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