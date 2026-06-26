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Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Ralf Hofmann am 1. Juli

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Ralf Hofmann am 1. Juli
Ralf Hofmann - Fotomontage: 2fly4
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Keiler Helles

SCHWEINFURT – Oberbürgermeister Ralf Hofmann lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zur nächsten Bürgersprechstunde ein. Sie bietet die Gelegenheit, Anliegen direkt mit dem Stadtoberhaupt zu besprechen.

Termin und Ort

Wichtiger Hinweis zur Anmeldung

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich. Bitte nutzen Sie hierfür das Online-Formular unter www.schweinfurt.de. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontaktdaten sowie das Thema, das Sie besprechen möchten, abgefragt.

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