Auto IU
Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Ralf Hofmann am 1. Juli
A N Z E I G E
SCHWEINFURT – Oberbürgermeister Ralf Hofmann lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zur nächsten Bürgersprechstunde ein. Sie bietet die Gelegenheit, Anliegen direkt mit dem Stadtoberhaupt zu besprechen.
Termin und Ort
-
Wann: Mittwoch, 1. Juli 2026
-
Zeit: 15:00 bis 17:00 Uhr
-
Wo: Dienstzimmer des Oberbürgermeisters, 2. Stock, Rathaus Schweinfurt
Wichtiger Hinweis zur Anmeldung
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich. Bitte nutzen Sie hierfür das Online-Formular unter www.schweinfurt.de. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontaktdaten sowie das Thema, das Sie besprechen möchten, abgefragt.
Das könnte Dich auch interessieren:
A N Z E I G E
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!