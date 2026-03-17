Bürgerverein Gartenstadt spendet 1000 Euro für lokale Jugendprojekte
SCHWEINFURT – Der Bürgerverein Gartenstadt und die Bürgervereinsjugend unterstützen die lokale Nachwuchsarbeit mit einer Spende in Gesamthöhe von 1000 Euro. Jeweils 500 Euro gingen bei der offiziellen Übergabe an den Kindergarten Maria Hilf sowie an die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Schweinfurt.
Du kannst dich über dieses Engagement freuen, das bereits eine feste Tradition im Stadtteil ist. Die Mittel stammen aus den Einnahmen der Gartenstädter Kirchweih und des Novembermarktes aus dem Jahr 2025. Mit diesem Geld fördert der Verein gezielt soziale Organisationen und Jugendeinrichtungen vor Ort.
Die Vorstände des Bürgervereins übergaben die Summe gemeinsam an die Vertreter der beiden Institutionen, die die großzügige Zuwendung direkt für ihre pädagogische Arbeit und die Ausbildung der jungen Brandschützer verwenden werden.
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