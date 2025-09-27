Auto IU
Bürgerversammlung der Stadt Schweinfurt: Schwerpunktthema in diesem Jahr sind die städtische Finanzen
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur diesjährigen Bürgerversammlung ein. Die Veranstaltung bietet am Donnerstag, den 2. Oktober, um 19:30 Uhr in der Rathausdiele die Gelegenheit, sich über aktuelle Fragen des Stadtgeschehens zu informieren und Ideen sowie Verbesserungsvorschläge zu äußern.
Das Schwerpunktthema der diesjährigen Bürgerversammlung lautet: „Städtische Finanzen – was Sie jetzt wissen müssen“.
Neben Oberbürgermeister Sebastian Remelé stehen auch die städtischen Referenten und Vertreter der Tochterunternehmen Stadtwerke Schweinfurt, SWG und Leopoldina Krankenhaus für Fragen Rede und Antwort.
