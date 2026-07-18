Bürgerversammlung zum Tante Enso-Markt in Gerolzhofen: Gemeinsam die Nahversorgung sichern

GEROLZHOFEN – Die Enso eCommerce GmbH lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Bürgerversammlung zum geplanten Tante Enso-Markt ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 22. Juli, um 19 Uhr im Pfarrer-Hersam-Haus in Gerolzhofen statt.

Mit dem geplanten Tante Enso-Markt bietet sich die Chance, den Nahversorgungsstandort im südlichen Stadtgebiet langfristig zu sichern. Voraussetzung für die Realisierung des Marktes ist eine ausreichende Beteiligung der Bevölkerung durch den Erwerb von 700 Genossenschaftsanteilen.

Obwohl bereits einige Anteile gezeichnet wurden, zeigt sich, dass der Erfolg maßgeblich von einer breiten Beteiligung der Bevölkerung abhängt. Die Erfahrung macht deutlich: Eine frühzeitige Information und das gemeinsame Engagement vor Ort sind der Schlüssel, um ein solches Projekt erfolgreich umzusetzen.

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Die Bürgerversammlung bietet allen Interessierten die Gelegenheit, das Tante Enso-Konzept kennenzulernen, Fragen zu stellen und sich über die Vorteile des genossenschaftlich organisierten Nahversorgungsmodells zu informieren.

Wer sich bereits vorab informieren oder einen Genossenschaftsanteil zeichnen möchte, erhält entsprechende Informationen und Unterlagen im Tegut-Markt, bei Elektro Zink sowie beim Altstadtmanagement Gerolzhofen.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich zu informieren und mit ihrer Beteiligung einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Nahversorgung im südlichen Stadtgebiet zu leisten. Gemeinsam kann es gelingen, den Tante Enso-Markt nach Gerolzhofen zu holen und damit ein zukunftsfähiges Angebot für die Menschen vor Ort zu schaffen.