BUND Naturschutz fordert Einschlag-Stopp im „Hohen Buchenen Wald“
STEIGERWALD – Zehn Jahre nach der Aufhebung des Schutzgebiets „Hoher Buchener Wald“ kritisiert der Bund Naturschutz (BN) Bayern erneut die massiven Holzeinschläge im Nordsteigerwald. Laut BN fallen wieder zahlreiche alte, dicke Buchen der Säge zum Opfer, was den Zielen des Naturschutzes widerspreche.
Ralf Straußberger, Waldreferent des BUND Naturschutz, kritisiert, dass es der Bayerischen Staatsregierung bei der Ablehnung des Nationalparks und der Aufhebung des Schutzgebiets nicht um den Schutz der Wälder, sondern darum gehe, die dicken Bäume weiterhin fällen zu können.
„Es geht nicht ums Gemeinwohl, sondern um einige tausend Euro an Gewinn durch solche Holzeinschläge, für den dieser fränkische Naturschatz geopfert wird.“ – Ralf Straußberger, BUND Naturschutz
Aktuelle Einschläge
Die aktuellen Fällungen betreffen alte und dicke Bäume in der Waldabteilung „Steinkreuz“ des Forstbetriebs Ebrach, nahe Handthal im Grenzbereich der Landkreise Bamberg und Schweinfurt. Bereits zu Beginn des Jahres 2025 wurden dicke Buchen in der Abteilung „Winderrangen“ bei Ebrach gefällt.
Erich Spranger (BN-Kreisgruppe Bamberg) und Edo Günther (BN-Kreisgruppe Schweinfurt) bezeichnen dies als ein „schlechtes Weihnachtsgeschenk“ für Tierarten wie Spechte, die auf alte Wälder und Habitatbäume angewiesen sind.
Forderung und Hintergrund
Der BN fordert die Bayerische Staatsforsten auf, den Einschlagsstopp fortzusetzen, wie er in den Jahren nach der Aufhebung des Schutzgebiets praktiziert wurde.
-
Kurzzeitiger Schutz: Der Landkreis Bamberg hatte den „Hohen Buchener Wald“ 2014 ausgewiesen, um eine Bewerbung als UNESCO-Weltnaturerbe zu ermöglichen. Dieses Schutzgebiet wurde jedoch bereits 2015 auf „Druck von oben“ wieder aufgehoben.
Der BN betont, dass die Buchenwälder im Nordsteigerwald Heimat vieler europaweit geschützter Arten, eines der besten großflächigen Laubwaldgebiete Deutschlands und bestens für den wichtigen Schutz ungestörter Naturabläufe geeignet seien. Die Organisation bekräftigt ihre Forderung nach der Ausweisung eines Nationalparks als angemessenes Qualitätssiegel und Chance für die gesamte Region.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!