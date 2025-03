Bund Naturschutz lädt ein zum Wandern im Steigerwald

EBRACH – Der BUND Naturschutz lädt am Mittwoch, den 2. April, zu einer geführten Wanderung mit dem Titel „Sehen und Staunen – außergewöhnliche Baumpersönlichkeiten“ ein. Die Exkursion mit Günther Oitsch beginnt um 16:00 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz in der Felsenkellerstraße 1 in Ebrach.

Während der rund 2,5-stündigen und etwa fünf Kilometer langen Wanderung werden nicht nur große, alte Bäume betrachtet, sondern auch solche mit besonderen Merkmalen wie Höhlen oder Wucherungen, die vor allem in der laubfreien Zeit sichtbar sind. Ein Highlight der Tour ist ein einzigartiges Buchenensemble, das eindrucksvoll zeigt, wie die Natur außergewöhnliche Formen hervorbringt.

Solche „Naturwunder“ wurden früher oft entfernt, da sie als nutzlos galten. Dabei sind sie von großer Bedeutung für den Erhalt der Artenvielfalt. Veranstalter ist der BUND Naturschutz Bamberg in Kooperation mit dem Freundeskreis Nationalpark Steigerwald.

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0151-51 79 76 73.