Bundepolizei vollstreckt gleich drei Haftbefehle an einem Tag
WÜRZBURG – Die Bundespolizei hat am Montag in Würzburg und auf der Zugstrecke zwischen Würzburg und Karlstadt drei Personen festgenommen, gegen die offene Haftbefehle vorlagen.
-
Haftbefehl im Regionalexpress: Am Montagvormittag gegen 10:45 Uhr kontrollierte die Bundespolizei einen 31-jährigen Mann im Regionalexpress zwischen Würzburg und Karlstadt. Gegen den brasilianischen Staatsbürger lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wegen Körperverletzung vor. Da er den geforderten Betrag von 4.500 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Würzburg eingeliefert.
-
Untersuchungshaftbefehl: Gegen Nachmittag meldete sich ein 15-jähriger Jugendlicher bei der Bundespolizei und gab an, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl besteht. Es lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Karlsruhe wegen Bandendiebstahls in fünf Fällen vor. Der Jugendliche wurde festgenommen und wird am heutigen Tag dem Haftrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt.
-
Ersatzfreiheitsstrafe wegen Diebstahls: Kurz darauf meldete sich ein 44-jähriger Deutscher ebenfalls bei der Polizei mit der Angabe eines offenen Haftbefehls. Die Überprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hanau wegen Diebstahls. Da der Mann den geforderten Betrag von 360 Euro nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Würzburg eingeliefert.
