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Bundesfinale von Jugend forscht 2027 kommt nach Würzburg

22. Juli 2026Letztes Update 22. Juli 2026
Bundesfinale von Jugend forscht 2027 kommt nach Würzburg
Dr. Jessica Bönsch (re., Geschäftsführende Vorständin der Stiftung Jugend forscht e. V.) übergibt die Bundespatenschaft für das 62. Bundesfinale von Jugend forscht an Dr. Gunther Schunk von der Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp. - Foto: Moritz Ollmert
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WÜRZBURG – Die Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp richtet als offizieller Bundespate das 62. Bundesfinale von Jugend forscht aus. Vom 27. bis 30. Mai 2027 wird der renommierte Nachwuchswettbewerb im Vogel Convention Center in Würzburg ausgetragen. Rund 200 Jungforschende aus ganz Deutschland präsentieren dort ihre Projekte und treten in sieben Kategorien um die begehrten Auszeichnungen an.

Unter dem Motto „Wozu Zukunft?“ stellen die besten Nachwuchsforschenden ihre Arbeiten einer Jury und der Öffentlichkeit vor. Zur Preisverleihung wird auch politische Prominenz erwartet. Schirmherr des Wettbewerbs ist der Bundespräsident, der Bundeskanzler stiftet einen Sonderpreis.

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„Die Stiftung ist stolzer Bundespate, wir freuen uns mit der gesamten Bildungs- und Wissenschaftsregion Würzburg auf viele innovative Gäste zum Bundesfinale 2027“, sagt Dr. Gunther Schunk, Vorstandsvorsitzender der Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp.

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Auch Würzburgs Oberbürgermeister Martin Heilig begrüßt die Entscheidung: „Dass das Bundesfinale von Jugend forscht 2027 nach Würzburg kommt, ist eine großartige Nachricht für unsere Stadt. Ich freue mich sehr darauf, junge Forscherinnen und Forscher aus ganz Deutschland bei uns willkommen zu heißen und zu erleben, mit welchen Ideen und welcher Begeisterung sie an die Zukunft herangehen.“

Dr. Jessica Bönsch, Geschäftsführende Vorständin der Stiftung Jugend forscht e. V., dankte der Vogel Stiftung für die Unterstützung: „Ohne die großzügige Unterstützung von engagierten Partnern wie der Vogel Stiftung wäre der Wettbewerb Jugend forscht nicht denkbar.“

Jugend forscht ist ein bundesweiter Nachwuchswettbewerb in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Gefördert wird der Wettbewerb von Bund, Ländern, Wirtschaft, Wissenschaft und Schulen.

Die Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp wurde im Jahr 2000 von dem Würzburger Verleger Dr. Kurt Eckernkamp und seiner Frau Nina Eckernkamp-Vogel gegründet. Die Stiftung engagiert sich in den Bereichen Bildung, Kultur, Gesundheitswesen und Wissenschaft und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Für die Förderung von Forschungsprojekten erhielt sie 2020 das Gütesiegel „Innovativ durch Forschung“ des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft.


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