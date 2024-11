Bundespolizei begeistert Kinder beim bundesweiten Vorlesetag

OERLENBACH – Am 15. November 2024 beteiligte sich die Bundespolizei engagiert am bundesweiten Vorlesetag. Mit über 300 Aktionen in Deutschland und international setzten 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein starkes Zeichen für die Förderung des Lesens. Auch das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Oerlenbach trug mit mehreren Besuchen in regionalen Grundschulen zum Erfolg der Initiative bei.

Polizeianwärterinnen und -anwärter besuchten die Grundschulen in Ebenhausen und Rottershausen, um aus altersgerechten Lieblingsbüchern vorzulesen. Neben spannenden Geschichten vermittelten sie den Kindern Hintergrundwissen über die Bücher, stellten die Hauptfiguren vor und erläuterten ihre persönliche Wahl der Geschichten. Die Aktion bot dabei mehr als nur das Vorlesen: Die Schülerinnen und Schüler konnten Fragen zur Arbeit und Ausbildung bei der Bundespolizei stellen und erhielten spannende Einblicke in den Polizeialltag.

Besonders begeistert waren die Kinder von der kreativen Gestaltung des Programms. Die Anwärter brachten Bastelmaterialien mit, sodass nach dem Vorlesen gemeinsam gebastelt und gestaltet werden konnte. Die Veranstaltung erwies sich als ein voller Erfolg und brachte positive Erfahrungen für alle Beteiligten. Für die Schulen war es eine abwechslungsreiche und lehrreiche Aktion, die den Spaß am Lesen förderte und gleichzeitig Berufsorientierung ermöglichte.

Für die angehenden Polizistinnen und Polizisten bot die Aktion die Gelegenheit, erstmals in Uniform öffentlich aufzutreten und mit der jüngsten Generation der Bürgerinnen und Bürger direkt in Kontakt zu treten.

Der Vorlesetag 2024 zeigte eindrucksvoll, wie die Bundespolizei nicht nur für Sicherheit sorgt, sondern auch gesellschaftliches Engagement lebt. Bildung, Kreativität und Berufsorientierung wurden an diesem Tag beispielhaft miteinander verknüpft.



