Bundespolizei kontrolliert 18-Jährigen – Entwendetes Parfum im Wert von über 1.000 Euro aufgefunden
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof Schweinfurt durch die Bundespolizei wurde am Mittwoch gegen 10:00 Uhr ein 18-jähriger Algerier mit Diebesgut in Form von Parfüm im Wert von über 1.000 Euro im Rucksack angetroffen. Aufgrund des dringenden Tatverdachts des Diebstahls erließ ein Richter Untersuchungshaftbefehl gegen den jungen Mann.
Der Mann wurde nach der Kontrolle an die Polizei Schweinfurt übergeben. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der junge Algerier bereits einen Tag zuvor in Würzburg wegen Parfümdiebstahls aufgefallen war.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Tatverdächtige einem Richter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ. Der 18-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
