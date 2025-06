Bundespolizei kontrolliert Schwarzfahrer in Würzburg und stellt Diebesgut aus einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Berlin sicher

Am Freitag, den 13. Juni, wurde die Bundespolizei über einen Schwarzfahrer in einem ICE auf der Strecke Nürnberg – Würzburg informiert. Eine Streife der Bundespolizei empfing den 29-jährigen Beschuldigten, einen wohnsitzlosen Mann aus Georgien, am Hauptbahnhof Würzburg.

Bei der Kontrolle des Gepäcks wurden die Beamten misstrauisch: Der Mann hatte ein hochwertiges Fahrrad der Marke Corratec, eine Drohne, diverse Elektronikgeräte sowie Parfum bei sich – ein für einen Schwarzfahrer ungewöhnlich wertvoller Besitz.

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den mitgeführten Gegenständen um Diebesgut handelt. Sie stammen aus einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Berlin, der sich in der Vorwoche ereignet hatte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin wurde das mutmaßliche Diebesgut sichergestellt. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, muss sich aber nun wegen Erschleichens von Leistungen und Wohnungseinbruchsdiebstahls strafrechtlich verantworten.

Für den Eigentümer der entwendeten Gegenstände brachte der Einsatz ein glückliches Ende: Die Beamten konnten ihm die erfreuliche Nachricht übermitteln und machten so ausgerechnet den berüchtigten Freitag, den 13., zu einem persönlichen Glückstag.