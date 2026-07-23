Bundespolizei verhängt Waffenverbot an mehreren Bahnhöfen

WÜRZBURG – Die Bundespolizei hat für den Würzburger Hauptbahnhof sowie weitere große bayerische Bahnhöfe ein temporäres Mitführverbot für gefährliche Gegenstände erlassen. Die Regelung gilt von Freitag, 24. Juli 2026, 15 Uhr, bis Sonntag, 26. Juli 2026, 3 Uhr.

Betroffen sind neben dem Würzburger Hauptbahnhof auch die Hauptbahnhöfe in München, Nürnberg, Regensburg und Aschaffenburg sowie der Bahnhof München-Ost. Verboten ist in diesem Zeitraum das Mitführen von gefährlichen Werkzeugen, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art.

Die Allgemeinverfügungen wurden nach Angaben der Bundespolizei aufgrund regionaler Gegebenheiten erlassen, um die Sicherheit im Reiseverkehr zu erhöhen. Die Geltungsbereiche umfassen sämtliche Gebäudeteile der Bahnhöfe und S-Bahnhaltepunkte einschließlich Personentunnel, Bahnsteige und öffentlich zugänglicher Ebenen.

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Die Einsatzkräfte der Bundespolizei überwachen die Einhaltung des Verbots. Bei Verstößen können die Gegenstände sichergestellt und unabhängig von möglichen Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz Zwangsgelder festgesetzt werden. Zudem sind weitere Maßnahmen wie Platzverweise oder Bahnhofsverbote möglich.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass das Führen von Waffen in der Öffentlichkeit grundsätzlich waffenrechtlichen Regelungen unterliegt und teilweise verboten oder nur mit entsprechender Erlaubnis möglich ist. Dazu zählt beispielsweise der Kleine Waffenschein für Schreckschuss-, Reiz- und Signalwaffen.

Zudem warnt die Bundespolizei davor, Waffen zur Selbstverteidigung mitzuführen. Diese könnten Situationen verschärfen, die eigene Risikobereitschaft erhöhen und im Ernstfall gegen den Träger selbst eingesetzt werden. Der Einsatz von Waffen könne außerdem zu schweren Verletzungen sowie erheblichen strafrechtlichen und finanziellen Folgen führen.

Hinweise auf das Mitführverbot werden an den betroffenen Bahnhöfen durch Aushänge veröffentlicht. Die vollständigen Allgemeinverfügungen mit Regelungen und Ausnahmen sind auf der Internetseite der Bundespolizei abrufbar.