Auto IU

Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

8. Oktober 2025Letztes Update 8. Oktober 2025
Foto: Bundespolizei
Eisgeliebt

WÜRZBURGDie Reise eines 32-jährigen rumänischen Staatsangehörigen endete am Montagabend (6. Oktober) am Würzburger Hauptbahnhof, nachdem die Bundespolizei bei einer Kontrolle feststellte, dass gegen ihn zwei offene Haftbefehle vorlagen.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hatte den Mann wegen Fahrens ohne Führerschein ausgeschrieben. Da er die geforderte Gesamtstrafe von 11.660 € nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 106 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Würzburg eingeliefert.

Die Kontrolle und Festnahme erfolgte durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Würzburg.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Zuständigkeit der Bundespolizeiinspektion Würzburg

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg gehört zur Bundespolizeidirektion München und ist für ganz Unterfranken sowie Teile Oberfrankens zuständig. Ihr sind die Bundespolizeireviere Aschaffenburg und Bamberg angegliedert.

Dein Ding
Krapfenschmaus 2025

Die Kernkompetenzen der Dienststelle liegen in:

  • Der Gewährleistung der Sicherheit der Benutzer der Bahn und der Bahnanlagen.
  • Der Fahndung auf Bahnanlagen zur Bekämpfung der unerlaubten Migration.

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

8. Oktober 2025Letztes Update 8. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)