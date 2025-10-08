Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle
WÜRZBURG – Die Reise eines 32-jährigen rumänischen Staatsangehörigen endete am Montagabend (6. Oktober) am Würzburger Hauptbahnhof, nachdem die Bundespolizei bei einer Kontrolle feststellte, dass gegen ihn zwei offene Haftbefehle vorlagen.
Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hatte den Mann wegen Fahrens ohne Führerschein ausgeschrieben. Da er die geforderte Gesamtstrafe von 11.660 € nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 106 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Würzburg eingeliefert.
Die Kontrolle und Festnahme erfolgte durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Würzburg.
Zuständigkeit der Bundespolizeiinspektion Würzburg
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg gehört zur Bundespolizeidirektion München und ist für ganz Unterfranken sowie Teile Oberfrankens zuständig. Ihr sind die Bundespolizeireviere Aschaffenburg und Bamberg angegliedert.
Die Kernkompetenzen der Dienststelle liegen in:
- Der Gewährleistung der Sicherheit der Benutzer der Bahn und der Bahnanlagen.
- Der Fahndung auf Bahnanlagen zur Bekämpfung der unerlaubten Migration.
