Bundesverband der Deutschen Mittelgebirge tagt in den Haßbergen
HASSBERGE – Der Naturpark Haßberge war vom 21. bis 23. September 2025 Gastgeber für die Jahreshauptversammlung des Bundesverbands der Deutschen Mittelgebirge e.V. Unter dem Motto „Frankens Geheimtipp – Reines Geschmackserlebnis“ präsentierte Haßberge Tourismus e.V. rund 25 Teilnehmern die landschaftliche und kulinarische Vielfalt der Region und setzte wichtige Impulse für die touristische Weiterentwicklung.
Das Treffen stand ganz im Zeichen der Vernetzung und des Austauschs über aktuelle Entwicklungen im Tourismus. Die Teilnehmer waren im Landhotel Rügheim untergebracht und erlebten von dort aus täglich wechselnde Höhepunkte mit Fachinformationen, Exkursionen und kulinarischen Entdeckungen, die Wein- und Bierfranken auf liebliche Weise vereinten.
Das abwechslungsreiche Programm bot tiefe Einblicke in die touristischen Angebote der Haßberge. Zu den Höhepunkten zählten die Besichtigung des neuen terroir f-Punkts am Abt-Degen-Steig, fachkundige Stadtführungen durch Zeil am Main und Königsberg in Bayern sowie der Besuch des Burgeninformationszentrums in Altenstein. Darüber hinaus wurde die neue Trinkkur- und Wandelhalle in Bad Königshofen vorgestellt und ein Vortrag zum geplanten Naturparkzentrum Haßberge in Königsberg gehalten.
Ein besonderes kulinarisches Highlight war der Besuch des Gutshof Andres in Pettstadt, das bereits zum zweiten Mal mit dem Grünen Stern des Guide Michelin ausgezeichnet wurde und damit zu den zehn besten Restaurants Deutschlands in dieser Kategorie zählt. Die Veranstaltung vereinte auf ideale Weise Information, Genuss und Vernetzung. Mit dem erfolgreichen Treffen konnte Haßberge Tourismus e.V. die Gastfreundschaft und Vielfalt der Region eindrucksvoll unter Beweis stellen.
