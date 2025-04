Bundesweite Straßenverkehrszählungen starten im Mai

SCHWEINFURT – Ab Mai starten in ganz Deutschland wieder die umfangreichen Straßenverkehrszählungen auf den überörtlichen Verkehrswegen – dazu zählen alle Bundes- und Staatsstraßen. Auch im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Bauamtes Schweinfurt beginnt die Erfassung auf dem rund 1.310 Kilometer langen Straßennetz, das die Landkreise BAD KISSINGEN, RHÖN-GRABFELD, HAßBERGE und SCHWEINFURT umfasst.

Insgesamt wurden hierfür 270 Zählstellen eingerichtet. Darunter befinden sich sechs Dauerzählstellen sowie 230 automatische Erfassungsstationen, die unauffällig in spezielle Leitpfosten integriert sind. An 34 weiteren Standorten erfolgt die Zählung manuell durch Zählteams von zwei bis sechs Personen.

In den kommenden Wochen ist deshalb an zahlreichen Straßenrändern mit Personal in orangenen Warnwesten zu rechnen, das den fließenden Verkehr systematisch beobachtet und erfasst. Die Erhebungen erfolgen nach einem bundesweit einheitlichen Schema. Gezählt wird dabei an repräsentativen Normalwerktagen wie Dienstag oder Donnerstag sowie an Ferienwerktagen, Freitagen und Sonntagen – dies alles bis voraussichtlich September.

Wichtig: Bei den Zählungen werden keine personen- oder kennzeichenbezogenen Daten erfasst.

Diese turnusmäßige Maßnahme findet alle fünf Jahre statt und ergänzt die ganzjährig laufenden Dauerzählungen. Die gesammelten Daten werden zur Ermittlung der „Durchschnittlichen Täglichen Verkehrsstärke“ (DTV) verwendet und dienen unter anderem als Entscheidungsgrundlage für die Straßenplanung.

Der DTV-Wert ist unter anderem ausschlaggebend für:

die Dimensionierung des Straßenoberbaus,

die Einschätzung von Lärmschutzansprüchen,

die Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen,

sowie das Erkennen von Verkehrsverlagerungen durch die nach Fahrzeugarten differenzierte Zählung.

Die Ergebnisse der Verkehrszählung leisten somit einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur in der Region.