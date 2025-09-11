Bundesweiter Warntag am 11. September
SCHWEINFURT – Am Donnerstag, dem 11. September 2025, findet der bundesweite Warntag statt, an dem auch die Stadt Schweinfurt teilnimmt. Ab 11:00 Uhr wird die Funktionsfähigkeit verschiedener Warnmittel überprüft. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Bevölkerung keinerlei Gefahr besteht, da es sich lediglich um einen Test handelt.
Im Rahmen des Warntags werden in Schweinfurt zwei verschiedene Sirenensignale zu hören sein. Zunächst wird ein einminütiger, an- und abschwellender Heulton ertönen. Dieses Signal steht im Ernstfall für eine Warnung und bedeutet, dass eine Gefahr besteht und man ein Rundfunkgerät einschalten sollte. Etwa 45 Minuten später wird eine Minute Dauerton folgen, was als Entwarnungssignal gilt und das Ende der Gefahr anzeigt.
Zusätzlich werden überregionale Warnsysteme erprobt. Dazu gehören die Auslösung der bekannten Warn-Apps wie NINA, KATWARN und BIWAPP. Erstmals wird auch das Cell-Broadcast-System getestet, bei dem eine Warnnachricht unabhängig von einer App direkt auf das Handy geschickt wird.
Der bundesweite Aktionstag dient vor allem dazu, die Zuverlässigkeit der Warnsysteme zu überprüfen. Gleichzeitig soll die Bevölkerung in Deutschland über die verschiedenen Warnsignale und -mittel informiert und mit dem Thema vertraut gemacht werden.
