Burglauer: Dachstuhlbrand eines Wohnanwesen – Polizei ermittelt

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026
Burglauer: Dachstuhlbrand eines Wohnanwesen – Polizei ermittelt
Symbolfoto: 2fly4
BURGLAUER, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Mittwochnachmittag hat der Brand eines Dachstuhls in der Vinzenziusstraße einen umfangreichen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Gegen 15:25 Uhr ging die Meldung über das Feuer bei der Integrierten Leitstelle ein, woraufhin die Einsatzkräfte bereits Teile des Daches in Flammen vorfanden.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Burglauer, Reichenbach, Niederlauer, Münnerstadt und weitere Kräfte aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld waren mit einem Großaufgebot vor Ort und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Glücklicherweise blieben alle Bewohner des Anwesens unverletzt. Die Polizei Bad Neustadt hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens aufgenommen.

