Burnout-Prävention – Brennen ohne auszubrennen- Vortrag von AOK-Botschafter Sven Hannawald

BAD NEUSTADT – Am 12. November 2024 fand in der Sparkasse Bad Neustadt eine interne Veranstaltung zum Thema „Psychische Gesundheit“ statt, organisiert im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Zu Gast war unter anderem AOK-Botschafter Sven Hannawald, der in der Filiale seine Erfahrungen teilte.

Herr Dorsch vom Bayerischen Bildungswerk eröffnete den Nachmittag mit einem Fachvortrag zur Burnout-Prävention unter dem Titel „Brennen, ohne auszubrennen – achtsamer Umgang mit den eigenen Kräften“. Anschließend berichtete der ehemalige Skisprungstar Hannawald offen von den Herausforderungen, die er während seiner Karriere im Spitzensport erlebte. Seine authentischen Schilderungen über die Balance zwischen Höchstleistungen und persönlicher Gesundheit hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Nach dem Vortrag gab es einen Business Talk, bei dem die Mitarbeitenden der Sparkasse direkt Fragen an Hannawald stellen und in den Dialog treten konnten. Zusätzlich stellte die AOK Schweinfurt ihre Angebote zur Förderung der psychischen Gesundheit in Unternehmen vor und zeigte Wege auf, wie Unternehmen aktiv zu einem gesunden Arbeitsumfeld beitragen können.

Für Informationen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung steht Steven Langer von der AOK Schweinfurt als Ansprechpartner zur Verfügung. Er ist per E-Mail an steven.langer@by.aok.de oder telefonisch unter 09721 95-206 erreichbar.



