Bus durchbricht in Würzburg einen Zaun und kommt kurz vor der Pleichach zum Stehen

WÜRZBURG – Die Berufsfeuerwehr Würzburg wurde in der Nacht zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gerufen: Ein Bus war von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Zaun durchbrochen und kam erst kurz vor dem Fluss Pleichach zum Stehen. Glücklicherweise entstand nach aktuellen Informationen lediglich Sachschaden, Verletzte waren keine zu beklagen.

Der Einsatzleiter erkundete die Unfallstelle und stellte fest, dass keine Betriebsstoffe des Busses in die Umwelt austraten. Es bestand jedoch Gefahr durch einen durch den Bus beschädigten Stromkasten.

Zur Sicherung der Gefahrenstelle wurden die Stadtwerke Würzburg hinzugezogen.