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Busengrabscher in Würzburg

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026
Busengrabscher in Würzburg
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – In einer Bar in der Sanderstraße kam es am späten Mittwochabend gegen 23:45 Uhr zu einer sexuellen Belästigung.

Eine 21-jährige deutsche Studentin wurde von einem bislang unbekannten Mann unsittlich an den Brüsten berührt. Der Tatverdächtige wird als etwa 175 cm groß und zwischen 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein dunkelgrünes T-Shirt sowie eine beige Cargohose.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.

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