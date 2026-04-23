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Busengrabscher in Würzburg
WÜRZBURG – In einer Bar in der Sanderstraße kam es am späten Mittwochabend gegen 23:45 Uhr zu einer sexuellen Belästigung.
Eine 21-jährige deutsche Studentin wurde von einem bislang unbekannten Mann unsittlich an den Brüsten berührt. Der Tatverdächtige wird als etwa 175 cm groß und zwischen 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein dunkelgrünes T-Shirt sowie eine beige Cargohose.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.
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