Buslinie 800 „Der Coburger“ wird zum 31. Juli eingestellt

BAD NEUSTADT / COBURG – Die öffentliche Buslinie 800 (VGN 1178) zwischen Bad Neustadt und Coburg wird zum 31. Juli 2026 eingestellt. Grund ist das Auslaufen der staatlichen Förderung, die den Betrieb der Verbindung seit ihrer Einführung ermöglicht hatte.

Wie die Regierung von Unterfranken mitteilte, kann die bisherige Förderung aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern nicht fortgeführt werden. Ohne diese Finanzierung ist der Weiterbetrieb der als landesbedeutsame Bahn-/Bus-Verbindung eingestuften Linie nicht möglich.

Die Buslinie war am 1. Mai 2021 unter Federführung des Landkreises Rhön-Grabfeld eingerichtet worden. Anfangs verband sie den Bahnhof Gersfeld und damit den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mit Bad Neustadt und Coburg. Nachdem diese Aufgabe später von der Linie 810 zwischen Gersfeld, Bischofsheim und Bad Neustadt übernommen wurde, verkehrte der Coburger nur noch zwischen Bad Neustadt und Coburg.

Von der Verbindung profitierten insbesondere Bad Königshofen, Ermershausen, Maroldsweisach mit mehreren Ortsteilen sowie weitere Gemeinden entlang der Bundesstraßen 279 und 303. Vor allem für das Grabfeld und den nördlichen Landkreis Haßberge stellte die Linie eine wichtige Verbindung nach Oberfranken und zum ICE-Bahnhof Coburg dar.

Für einige Orte im Landkreis Haßberge bestehen weiterhin alternative Fahrmöglichkeiten. So können Fahrgäste beispielsweise die Buslinien 1155 oder 1177 nach Dietersdorf beziehungsweise Dürrenried nutzen und dort in die Linie 1451 nach Coburg umsteigen. Auch für den Bahnanschluss in Ebern stehen tägliche Verbindungen mit der Linie 1155 zur Verfügung.

Aktuelle Fahrpläne und Verbindungen sind über die Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN) abrufbar.