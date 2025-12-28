Busunternehmen Will spendet 1.000 Euro an Augsfelder Lebenshilfe-Werkstatt
AUGSFELD / ZEIL AM MAIN – Das traditionsreiche Busunternehmen Will aus Zeil am Main hat der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) Augsfeld eine großzügige Spende in Höhe von 1.000 Euro zukommen lassen.
Seniorchefin Christiane Will und Disponentin Mandy Will übergaben den Betrag am Donnerstag persönlich an Werkstattleiter Harald Waldhäuser und den Werkstattratsvorsitzenden Paul Moser. Das Unternehmen entschied sich in diesem Jahr bewusst dazu, auf klassische Weihnachtsgrüße an Kunden zu verzichten und stattdessen die wichtige soziale Arbeit der zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Einrichtung zu unterstützen.
Die Verbindung zwischen dem Verkehrsbetrieb und der Werkstatt besteht bereits seit rund 30 Jahren, in denen das Unternehmen verlässlich Touren für die Einrichtung übernimmt. Werkstattleiter Harald Waldhäuser bedankte sich herzlich für die Spende und hob die langjährige, gute Zusammenarbeit hervor. Die Zuwendung stellt eine wertvolle Anerkennung für die Arbeit der Mitarbeiter dar und stärkt die regionale Verbundenheit zwischen Wirtschaft und sozialen Institutionen.
Die Werkstatt Augsfeld bildet gemeinsam mit dem Standort Zell ein wichtiges Zentrum der Lebenshilfe Schweinfurt, in dem rund 320 Menschen mit und ohne Behinderung tätig sind. Als vielseitiger Lohnfertiger übernimmt die Einrichtung komplexe Aufgaben in den Bereichen Montage, Verpackung und Konfektionierung für verschiedene Auftraggeber. Zudem verfügt die Werkstatt über eine eigene Schreinerei, die unter anderem spezialisierte Verpackungskisten für den Maschinenbau produziert und damit das breite handwerkliche Portfolio der zweitgrößten Werkstatt des Verbunds vervollständigt.
