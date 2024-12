Busunternehmen Will spendet 1.000 Euro an Augsfelder Lebenshilfe-Werkstatt

ZEIL AM MAIN – Das Busunternehmen Will aus Zeil am Main hat am Donnerstag, dem 19. Dezember 2024, eine großzügige Spende in Höhe von 1.000 Euro an die Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld überreicht.

Seniorchefin Christiane Will, Disponentin Mandy Will und Auszubildender Markus Götz besuchten dazu die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörende Einrichtung. Empfangen wurden sie von Werkstattleiter Harald Waldhäuser, dem Vorsitzenden des Werkstattrats Paul Moser und Birgit Ankenbrand, die unter anderem für die Planung der Bustouren zuständig ist.

Diese Touren bringen die Mitarbeiter mit Behinderung jeden Morgen zur Arbeit und nach Dienstschluss wieder nach Hause – eine Aufgabe, die das Busunternehmen Will seit rund 30 Jahren übernimmt. Mandy Will erklärte bei der Spendenübergabe, dass das Unternehmen in diesem Jahr beschlossen habe, auf Weihnachtsgeschenke für Kunden zu verzichten und stattdessen die Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld zu unterstützen.

Werkstattleiter Harald Waldhäuser bedankte sich herzlich für die großzügige Spende und lobte die langjährige und gute Zusammenarbeit mit dem Busunternehmen.

Die Werkstatt Augsfeld ist die zweitgrößte der sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt. Rund 320 Mitarbeiter, sowohl mit als auch ohne Behinderung, sind dort tätig. Die Werkstatt bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Montage-, Verpackungs-, Zähl-, Maschinen- und Konfektionierungsarbeiten. Eine Schreinerei, die unter anderem Verpackungskisten für Maschinenbauteile fertigt, ergänzt das Angebot der Einrichtung.