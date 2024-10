BWM zerkratzt, Alfa Romeo beschädigt und Traktor vergisst zu blinken – Alle Verursacher flüchtig – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT – Brombergstraße: Ein schwarzer BMW wurde in der Brombergstraße von einem bislang unbekannten Täter verkratzt. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Montag, dem 28.10.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, dem 29.10.2024, 16:55 Uhr. Die Schäden an der Beifahrertür und am Fenster belaufen sich auf etwa 1.500 Euro. Hinweise zum Täter liegen aktuell nicht vor.

SCHWEINFURT – Heckenweg (REWE-Parkplatz): Am Dienstag, den 29.10.2024, wurde zwischen 16:30 und 17:00 Uhr ein roter Alfa Romeo Nito auf dem REWE-Parkplatz im Heckenweg von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es sind Kratzer am linken Heck sowie ein Sprung in der Verkleidung des hinteren Scheinwerfers zu sehen. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Vermutlich wurde der Schaden durch eine Arbeitsmaschine oder Ähnliches verursacht. Auch hier gibt es keine Hinweise auf den Verursacher.

BERGRHEINFELD – Staatsstraße 2277: Am 29.10.2024 kam es auf der Staatsstraße 2277 gegen 17:40 Uhr zu einem Unfall. Ein schwarzer Audi A4 musste einem Traktor während eines Überholmanövers ausweichen, da dieser ohne zu blinken nach links ausscherte, um dann nach rechts in einen Feldweg einzubiegen. Der Audi touchierte hierbei einen Begrenzungspfosten, was zu einem Schaden von etwa 1.500 Euro führte. Eine Zeugin bestätigte, dass der Traktor ohne Blinker ausscherte. Der Fahrer des Traktors konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen unter der Rufnummer 09721/202-0.