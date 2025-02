Café Kaiser: Pachtvertrag verlängert – Familie Borst bleibt Betreiber – Café feiert in diesem Jahr 60. Geburtstag

BAD KISSINGEN – Eine Institution in Bad Kissingen bleibt erhalten: Das Café Kaiser in der Innenstadt wird auch weiterhin von der Familie Borst betrieben. Landrat Thomas Bold hat den Pachtvertrag mit dem Seniorchef Klaus-Peter Borst und dem Juniorchef Nicolas Borst um weitere fünf Jahre verlängert.

„Es ist schön, das Café weiterhin in bewährten Händen zu wissen“, sagte Landrat Bold. „Das ‘Kaiser‘ ist ein beliebter Anlaufpunkt für Einheimische wie für Touristen. Ob zum Frühstücken, für ein Stück hausgemachte Torte oder eine Tasse Kaffee mit Blick auf die Fußgängerzone – das Café bereichert unsere gastronomische Landschaft enorm.“

Nicolas Borst, der das Café gemeinsam mit seinem Vater vor zehn Jahren übernommen und renoviert hat, freut sich ebenfalls über die Fortsetzung der Tradition. „Es freut uns sehr, dass wir hier weitermachen können“, betonte er. Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt sei optimal, so der Juniorchef: „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum Landratsamt und auch zum Landrat. Er war selbst während der Corona-Zeit für uns da und hat uns unterstützt, soweit es möglich war. Genau so etwas wünscht man sich als Gastronom.“

Aktuell sorgt sich der Juniorchef nicht um Personalsorgen: „Wir haben aktuell 15 Mitarbeitende, sie gehören alle zum Stammpersonal. Fluktuation ist bei uns äußerst selten.“

Das Café Kaiser feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag: Im September 1965 pachtete die Familie Kaiser die Räumlichkeiten und begründete damit eine lange Tradition. Der Name blieb auch, als der Betreiber wechselte und die „Oberhohenrieder Landbrotbäckerei Ed. Wolf GmbH“ (bekannt als „Höreder Beck“) das Café übernahm. Am 15. Februar 2015 unterzeichneten Klaus-Peter und Nicolas Borst schließlich den Vertrag mit dem Landratsamt, um das Café fortzuführen.