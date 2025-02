Callcenterbetrug – Angerufene 83-Jährige erkennt Betrug – Polizei nimmt 24-Jährige fest

RIMPAR – OT MAIDBRONN UND THEILHEIM, LKR. WÜRZBURG – Dank einer aufmerksamen 83-Jährigen konnte die Polizei am Freitagnachmittag eine mutmaßliche Geldabholerin eines Callcenterbetruges vorläufig festnehmen.

Am Freitagmittag erhielt die Seniorin einen Anruf von einer angeblichen Kripobeamtin des „Raubdezernats“, die vorgab, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und ihr Geld sowie ihre Wertgegenstände in Gefahr seien. Die Betrügerin forderte die 83-Jährige auf, ihre Wertsachen in einen Kochtopf zu legen und diesen vor die Haustür zu stellen. Die Frau durchschaute jedoch den Betrugsversuch und informierte die echte Polizei.

Um die Täterin zu überführen, stellte die Seniorin einen leeren Topf vor die Tür, während Einsatzkräfte das Geschehen beobachteten. Rund eine Stunde später erschien eine 24-Jährige, nahm den Topf an sich und wurde in diesem Moment von Zivilkräften festgenommen.

Ermittlungen ergaben, dass die Festgenommene vermutlich bereits am Vortag in Theilheim Wertgegenstände bei einem 84-Jährigen abgeholt hatte. Ob sie für weitere Betrugsfälle verantwortlich ist, wird derzeit geprüft.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die 24-Jährige am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Betrugs erließ. Sie wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.