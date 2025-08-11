Callcenterbetrug – Frau erbeutet Schmuck und Bargeld – Wer kann Hinweise geben?

FUCHSSTADT, LKR. BAD KISSINGEN – Telefonbetrüger haben am Freitagnachmittag eine Rentnerin mit einer gängigen Masche dazu gebracht, Bargeld und Schmuck zu übergeben. Der Beuteschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag riefen die geschickt agierenden Täter bei der 74-jährigen Dame an und berichteten von einem tödlichen Verkehrsunfall, den die Tochter der Frau verursacht haben soll. Um eine vermeintliche Haftstrafe ihres Kindes abwenden zu können, sollte die Angerufene Geld an eine Abholerin übergeben.

Am Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, fuhr die Seniorin in ihrem beigefarbenen Golf zum Übergabeort. Die Seniorin händigte das Geld und die Wertgegenstände in Fuchsstadt auf dem Kundenparkplatz einer Firma in der Kissinger Straße aus. Die Abholerin flüchtete in unbekannte Richtung.

Wer die Abholerin möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung der Frau beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug sind für die Ermittler wichtig.