Callcenterbetrug – Geldübergabe am Wendelinusparkplatz in Bad Kissingen – Wer hat etwas gesehen?

BAD KISSINGEN. Telefonbetrüger haben am Mittwoch mit einer perfiden, aber gleichwohl bekannten Masche einen 87-jährigen Mann dazu gebracht, eine hohe Geldsumme zu übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Anruf eines falschen Polizeibeamten

Am Mittwochnachmittag wurde ein 87 Jahre alter Mann von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Ihm wurde gesagt, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer Gefängnisstrafe sollte der Mann eine Kaution an einen Abholer übergeben. Er fiel auf die Masche herein, suchte eine große Summe Bargeld zusammen und machte sich auf den Weg zum Wendelinusparkplatz, an dem das Geld übergeben werden sollte.

Übergabe von rund 50.000 Euro

Gegen 15:30 Uhr übergab der 87-Jährige das Geld im hinteren Bereich des Wendelinusparkplatzes an einen unbekannten Mann. Dieser entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Sonnengebräunter Mann

Etwa 30 Jahre alt

Circa 175 cm bis 180 cm groß

Dunkle/wellige Haare im Kurzhaarschnitt und Vollbart

Der Mann trug ein schwarzes T-Shirt mit gelbem Aufdruck in Form einer auffälligen Figur, eine dunkle lange Hose und Turnschuhe mit roten Streifen

Wer den Abholer möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Mannes beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug sind für die Ermittler wichtig.