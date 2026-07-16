Callcenterbetrug in Escherndorf – Täter erbeuten Bargeld im fünfstelligen Bereich

VOLKACH / ESCHERNDORF, LKR. KITZINGEN – Am Dienstag haben Betrüger telefonisch Kontakt zu einem älteren Mann aufgenommen und ihn mit einer bekannten, aber perfiden Masche getäuscht. Die Täter erbeuteten Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und sucht Zeugen.

Die Callcenterbetrüger hatten den über 80-Jährigen angerufen und sich als Ärzte einer Klinik ausgegeben. Sie behaupteten, eine nahe Verwandte des Mannes befinde sich dort in Behandlung und sei so schwer erkrankt, dass nur noch ein teures Medikament helfen könne. Die Kosten würden jedoch nicht von der Versicherung übernommen, weshalb das Geld privat aufgebracht werden müsse.

Durch den aufgebauten Druck brachten die Täter den Mann schließlich dazu, Bargeld in Höhe einer niedrigen fünfstelligen Summe an einem Wohnanwesen in der Astheimer Straße zu übergeben.

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Der unbekannte Abholer, der das Geld kurz nach 13:00 Uhr entgegennahm, wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 165 cm groß

schlanke Figur

helle Haut

schätzungsweise Mitte 50

Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Zur Tatzeit befand sich außerdem ein weißer Transporter in der Straße. Ob dieses Fahrzeug mit der Tat in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat als Zentralstelle für Callcenterbetrug die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Wer zur relevanten Zeit im Bereich der Astheimer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.