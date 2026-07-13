Callcenterbetrug in Schweinfurt – Angebliche Polizeibeamtin festgenommen

SCHWEINFURT / BERGL – Callcenter-Betrüger haben am Donnerstagmittag versucht, eine Rentnerin um einen großen Teil ihrer Ersparnisse zu bringen. Eine Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Am Donnerstag gegen 11:15 Uhr rief eine Betrügerin eine ältere Dame an und gab sich als Polizeibeamtin aus. Die Tatverdächtige behauptete am Telefon, dass ein Familienmitglied einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Haftstrafe zu vermeiden, müsse eine Kaution in sechsstelliger Höhe übergeben werden.

Die Polizei wurde rechtzeitig alarmiert und konnte die Tatverdächtige beim Versuch, das Geld abzuholen, in der Hirschbergstraße vorläufig festnehmen.

Das könnte Dich auch interessieren: Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt führte die Kriminalpolizei die Tatverdächtige, eine 25-jährige Frau mit polnischer Staatsbürgerschaft, einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vor. Dieser erließ am Freitagmittag einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs.

Die Beschuldigte befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.