Callcenterbetrug: In zwei Fällen waren die Betrüger mit ihren Maschen erfolgreich

RÖDELSEE UND VOLKACH – Betrüger waren in zwei Fällen erfolgreich: Eine 44-jährige Frau aus Rödelsee wurde durch einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters zu mehreren Überweisungen verleitet, während ein 72-jähriger Mann aus Volkach einem sogenannten Schockanruf zum Opfer fiel und Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich übergab.

Betrugsmasche mit angeblichem Bankmitarbeiter

Am Dienstagabend erhielt eine 44-Jährige aus Rödelsee einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Dieser warnte vor angeblich ungewöhnlichen Überweisungen auf ihrem Konto und forderte sie auf, zur Rückholung des Geldes selbst mehrere Überweisungen durchzuführen. Die Frau folgte zunächst den Anweisungen, beendete das Gespräch jedoch nach der dritten Überweisung, da sie Verdacht schöpfte. Anschließend informierte sie ihre Bank.

Schockanruf durch falschen Polizeibeamten

Bereits am Montag wurde ein 72-Jähriger aus Volkach Opfer eines klassischen Schockanrufs. Ein unbekannter Täter gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, die Ehefrau des Mannes habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um eine vermeintliche Kaution zu hinterlegen, übergab der Senior gegen 16:00 Uhr im Bereich Am Holzbergweg / Weidinger Ring Wertgegenstände im unteren fünfstelligen Bereich an eine Abholerin.

Beschreibung der Abholerin

Etwa 25 Jahre alt

Normale Figur

Ungefähr 165 cm groß

Lange schwarze Haare

Legere Kleidung

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die zentrale Sachbearbeitungsstelle der Kriminalpolizei Würzburg führt die Ermittlungen. Personen, die die Übergabe beobachtet haben oder im genannten Zeitraum eine Frau mit passender Beschreibung gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Polizei zu melden.