Callcenterbetrug – Mann erbeutet Münzen und Bargeld – Wer kann Hinweise geben?

MILTENBERG – Telefonbetrüger haben am Mittwochnachmittag eine Rentnerin mit einer gängigen Masche dazu gebracht, Bargeld und Münzen zu übergeben. Der Beuteschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwochnachmittag riefen die Täter bei der Dame an und versuchten über die übliche Masche des falschen Polizeibeamten an das Geld der Rentnerin zu gelangen. Am anderen Ende der Leitung ein vermeintlicher Polizist, welcher der Geschädigten erzählte, dass bei ihr in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und dort auf einen Zettel ihre Adresse als angebliches mögliches nächstes Einbruchsziel gefunden wurde. Gegen 14:00 Uhr übergab die Dame schließlich Bargeld und Münzen an einen Abholer, der im Anschluss in die Horstigstraße zu Fuß flüchtete.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß

35 Jahre

90 kg

athletische Statur

Drei-Tage-Bart

auffälliger Fleck an der Wange

Tätowierungen an beiden Armen

bekleidet mit schwarzem T-Shirt, schwarzer Hose

Wer den Abholer möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Mannes beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug sind für die Ermittler wichtig.